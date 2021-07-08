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3 yaşındaki çocuk taksinin altında can verdi

Çağlayan'da sokak arasında seyir halinde olan taksi, sokakta oynayan 3 yaşındaki erkek çocuğu ezdi. Taksicinin hastaneye götürdüğü çocuk hayatını kaybetti. Polis taksi sürücüsünü gözaltına aldı.

Güncellenme: 10:05, 08/07/2021
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3 yaşındaki çocuk taksinin altında can verdi

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 34 TCR 75 plakalı ticari taksiye müşteri alan Mirza Turkak (24), seyretmeye başladı. Taksici aracıyla sokakta ilerlediği esnada yolda oynayan 3 yaşındaki Faruk Karaboğa'ya çarparak altına aldı.

OYNARKEN TAKSİNİN ALTINDA KALDI

Çocuğun üstünden geçtikten sonra fark ederek duran taksici, panikle araçtan indi. Yerde hareketsiz şekilde yatan çocuğu kucaklayan taksici Turkak, koltuğa koyduktan sonra özel bir hastaneye götürdü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan çocuk sevk edildiği Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri ise taksi sürücüsü Mirza Turkak'ı savcılık talimatıyla gözaltına aldı. Sürücü adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

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