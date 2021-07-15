3 yaşındaki Nurtekin feci şekilde can verdi

Yusufeli Merkez Mahallesi Sarıgöl Caddesi Yurdagül Apartmanı'nda bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay anında binanın etrafında bulunan baba Muhammet Sucu eve girerek dumanlar arasından 3 yaşındaki oğlu Nurtekin Sucu’yu çıkararak ambulansa teslim etti.

Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaşındaki Nurtekin Sucu buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. İHA

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