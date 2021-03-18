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3 yıldır aranan firari albay yakalandı

Ankara’da FETÖ soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı istihbaratçısı Albay Arif Yekebaş, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Güncellenme: 16:37, 18/03/2021
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3 yıldır aranan firari albay yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ firarisi olan ve 2018 yılından beri “silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetme” suçlarından aranan eski Hava Kuvveleri Komutanlığı istihbaratçısı Albay Arif Yekebaş'ın Bahçelievler Mahallesi'nde kayıtlarda boş olarak görünen bir evde saklandığını tespit etti.

Yapılan çalışmalarda Yekebaş'ın başkası adına kayıtlı bir aracı kullandığını da tespit eden polis ekipleri, takip ettikleri zanlıyı kaldığı evin sokağında yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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