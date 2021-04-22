30 dereceyi gören sahile koştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün öğle saatlerinde aniden ısınan hava nedeniyle Bodrumlular ve tatil için gelenler yaz aylarından kalma bir günün tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 30 deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye ulaştığı ilçede plajlarda renkli görüntüler oluştu. 23 Nisan tatili için büyükşehirlerden turistik ilçeye gelenler sıcak ve güneşli havada bol bol yüzdü.

“İSTANBUL’DA AYLARDIR KORKUDAN SOKAĞA ÇIKAMIYORDUK”

İstanbul'dan Ortakent Mahallesi'ne tatile gelen emekli elektrik mühendisi evli ve iki çocuk babası Memduh Kılıç “Tatil için Bodrum'a yazlığımıza gedik. İstanbul'da aylardır sokağa korkudan çıkamıyorduk, burada insan sayısı daha az ve daha sakin, İstanbul’dan çok daha güvenli. Sitemiz sahilin hemen kıyısında bugün güneşli havanın tadını çıkardık” diye konuştu.

Bodrum'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği herhangi bir yağış beklenmediği açıklandı.