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34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otomobilde, 17 ayrı suçtan hakkında toplam 33 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.

Güncellenme: 20:14, 07/05/2021
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34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, Yeniköy Mahallesi yakınlarında kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde bir kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.

Kontrolde şahsın, Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya taşıma bulundurma, yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, basit yaralama, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma veya taşıma veya bulundurma, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme gibi 17 ayrı suçtan toplam 33 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Söke T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. DHA

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