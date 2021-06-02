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35 işçi hastanelik oldu

İzmir'in Tire ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çalışan çoğunluğu kadın 35 işçi, öğle yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma belirtisi gösterince zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 20:04, 02/06/2021
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35 işçi hastanelik oldu

Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında görevli çoğunluğu kadın işçiler bugün, tavuk, çorba ve pilavdan oluşan yemek yedi.

Öğle yemeğinden yaklaşık 3 saat sonra fenalaşan 35 işçi, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma belirtisi gösterince durum sağlık ekiplerine bildirildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda ambulans sevk edildi. Zehirlenme şüphesiyle Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçiler, tedaviye alındı.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu da hastaneye geldi. Kaymakam Çobanoğlu, Başhekim Fatih Hayali’den işçilerin son durumu hakkında bilgi aldı. Öte yandan yemeklerden incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi. DHA

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