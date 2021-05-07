37 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kızla ilgili 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Esenyurt’ta ikamet eden 8. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Y.İ., 31 Mart’ta kayıplara karıştı. Ailesi kızlarının sosyal medyada tanıştığı Samsun’un Tekkeköy ilçesinde ikamet eden 21 yaşındaki F.B.’nin yanında olduğunu ve zorla tutulduğunu iddia edip Müge Anlı’nın programına katılarak bulunması için yardım istedi.

Müge Anlı kayıp olduğu iddia edilen kıza ulaştı. Kayıp kız Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki eve giden Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı. Bu sırada yaşanan kargaşadan evde bulunan F.B.’nin kaçtığı öğrenildi.

Y.İ., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alındıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Tekkeköy ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu eve polisin baskın yaptığında kargaşadan kaçan F.B. ile annesi E.İ.’yi (43) “küçük yaşta kızı alı koymak” suçundan yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına altına alınan F.B ile annesi E.İ., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu aldıktan sonra Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

“65 BİN BAŞLIK PARASI İSTEDİLER”

E.İ. adlı kadın, kızın ailesine seslenerek, “Sizin yalanlarınızı tek tek medyaya yayacağım. Yalancı olduklarını tek tek söyleyeceğim. Adam gibi konuşmadınız. Yalanlarınız ortaya çıkacak. Başlık parası için beni bu hallere getirdiniz. Sizin için kaza yaptım. Ben ölümden döndüm. Ama sizin sahtekarlığınız ortaya çıkacak. Biz namussuz insan değiliz. Eğer namussuz insan olsaydık, senin bacını ben kucağımda yatırmazdım. Kendi kızım gibi sevdim onu. Hepinizin foyası ortaya çıkacak. Ses kayıtları var” dedi.

Kızın ailesinin kendilerinden 65 bin lira başlık parası istediğini ve 65’ten 55 bin liraya düştüğünü iddia eden E.İ., “Sizler yüzünden kaza yaptım” diye konuştu. F.B adlı genç ise “Yalanlarını bir bir çıkartacağım. Ses kayıtları var ses kayıtları” şeklinde konuştu. (İHA)