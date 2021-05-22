3’ü yaralı 47 kaçak göçmenin yakalandığı minibüsün sürücü tutuklandı

Van-Erciş yolundaki Çolpan Mahallesi’nde dün polis ve jandarma ekiplerinin kendisini takip ettiğini fark eden M.İ., kullandığı 21 HA 2015 plakalı minibüsün kontrolünü kaybederek, tarlaya girdi. M.İ., kazanın ardından araçtan inip, kaçmaya çalışırken, ekipler tarafından yakalandı.

15 kişi kapasiteli minibüsten ise Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 3’ü yaralı 47 kaçak göçmen indi. Kaçak göçmenler, Erciş Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İşlemleri tamamlanan göçmenler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi. Sürücü M.İ ise çıkartıldığı mahkemece göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı. DHA