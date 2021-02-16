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4 PKK’lı terörist Hatay’da tutuklandı

Suriye’nin kuzeyindeki Zeytindalı Harekatı bölgesinde, Türk Silahlı kuvvetleri mensuplarına, Suriye Milli Ordusuna ve sivillere yönelik bombalı eylem yapma hazırlığındaki KCK/PKK-PYD/YPG terör örgütü mensubu A.B. isimli şahıs ve onunla irtibatlı 3 kişi tutuklandı.

Can ÇAPAR
Güncellenme: 17:11, 16/02/2021
Haberler Günün İçinden
4 PKK’lı terörist Hatay’da tutuklandı

Hatay Valiliği, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zeytindalı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı kuvvetleri mensuplarına, Suriye Milli Ordusuna ve sivil vatandaşlara yönelik bombalı eylem yapma hazırlığındaki KCK/PKK-PYD/YPG terör götü mensubu A.B isimli şahıs ve kendisi ile irtibatlı olduğu tespit edilen 3 kişinin daha Dörtyol ilçesinde yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

İRTİBATLI 3 KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan açıklamada, A.B. isimli şahsın sorgusunda kendisi ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve Dörtyol ilçesinde ikamet eden KCK/PKK-PYD/YPG terör örgütü mensubu B.M, M.B ve Ş.Y isimli şüphelilerin isimlerine de ulaşıldığı belirtildi. Yapılan operasyon kapsamında 3 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

CEP TELEFONLARI, HAFIZA KARTLARI, HARD DİSKLER ELE GEÇİRİLDİ

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Konuyla ilgili, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; 6 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 10 adet hafıza kartı, 5 adet flaş bellek, 7 adet hard disk ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.”

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