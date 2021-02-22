Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

4 yaşındaki Zeynep feci şekilde can verdi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde annesiyle marketten dönerken yola atlayan 4 yaşındaki kız, mikserin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Güncellenme: 23:58, 22/02/2021
HaberlerGünün İçinden
4 yaşındaki Zeynep feci şekilde can verdi

Kaza, akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Vezirçifliği Mahallesi Köroğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi ile birlikte markete giden 4 yaşındaki Zeynep Meryem Özlek, marketten çıkarken bir anda koşarak caddeye atladı.

Bu sırada caddede seyir halinde olan C.Ç. idaresindeki 41 KV 747 plakalı mikserin çarptığı küçük Zeynep ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan minik kız, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altında alınan Zeynep, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

İlginizi ÇekebilirEmanet aldığı forkliftin altında can verdiEmanet aldığı forkliftin altında can verdiİlginizi Çekebilir96 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi96 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi
kaza Kocaeli Kocaeli Üniversitesi Meryem Polis Sağlık uygulama
Yayınlanma Tarihi:23:57,