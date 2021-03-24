Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

40 metre yüksekte çekirdek keyfi!

Antalya'da güvenlik çitlerini aşarak 40 metrelik falezlerin ucuna kadar ilerleyenlerin çekirdek çitlemesi, görenleri hayrete düşürdü.

Güncellenme: 15:52, 24/03/2021
HaberlerGünün İçinden
40 metre yüksekte çekirdek keyfi!

Antalya’da dün akşam saatlerinde yağmurun ardından Konyaaltı Sahili’nde oluşan dalgaları izlemek isteyenler, sahilde kalabalık oluşturdu.

Rüzgara ve dalgalara aldırış etmeyen bu kişiler uzun süre dalgaları izlerken, bazıları ise sahil bandında yürüyüş yaptı.

2 kişinin ise güvenlik çitlerini aşarak 40 metrelik falezlerin ucundaki yaptıkları keyif korkuttu. Falezlerin üzerine uzanan iki kişi denizi izleyerek uzun süre çekirdek çitledi.

Bir başka kişinin de yine falezlerin üzerinde ailesiyle birlikte oturduğu görüldü.