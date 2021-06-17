40 milyon liralık servetini eğitime bağışladı

Bolu’da zirai ürünler satan bir dükkan işleten ve çiftçilik yaptıktan sonra emekli olan Ulvi Eker, önceki gün Karaçayır Mahallesi Şirin Sokak’ta yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü bulundu.

Kalp hastası olan Eker’in, kalp krizi geçirdiği belirlendi. Eker’in cenazesi, Çığırtkanlar Mezarlığında toprağa verildi.

Evlenip boşanan ve çocuğu olmayan Ulvi Eker’in 40 milyon liralık servetini, Türk Eğitim Vakfı’na bağışladığı belirtildi.

Eker’in yaklaşık 4 ay önce, banka hesaplarındaki paralar, arsalar ve evlerini, ölmesi halinde vasiyet olarak Türk Eğitim Vakfı’na bağışladığı bildirildi.