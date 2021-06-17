Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

40 milyon liralık servetini eğitime bağışladı

Bolu'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ulvi Eker'in, 40 milyon liralık servetini, ölmeden önce Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı belirtildi.

Güncellenme: 16:05, 17/06/2021
HaberlerGünün İçinden
40 milyon liralık servetini eğitime bağışladı

Bolu’da zirai ürünler satan bir dükkan işleten ve çiftçilik yaptıktan sonra emekli olan Ulvi Eker, önceki gün Karaçayır Mahallesi Şirin Sokak’ta yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü bulundu.

Kalp hastası olan Eker’in, kalp krizi geçirdiği belirlendi. Eker’in cenazesi, Çığırtkanlar Mezarlığında toprağa verildi.

Evlenip boşanan ve çocuğu olmayan Ulvi Eker’in 40 milyon liralık servetini, Türk Eğitim Vakfı’na bağışladığı belirtildi.

Eker’in yaklaşık 4 ay önce, banka hesaplarındaki paralar, arsalar ve evlerini, ölmesi halinde vasiyet olarak Türk Eğitim Vakfı’na bağışladığı bildirildi.

banka Bolu emekli Kalp krizi