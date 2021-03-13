40 yıllık eşini tüfekle vurdu

Aksraya’da yaşayan Ekrem Alptekin ve eşi Cennet Alptekin’den haber alamayan yakınları, komşularına durumu bildirdi. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiyecilerin kapıyı kırmasının ardından polis ve sağlık ekipleri, eve girdi. Ekrem ve eşi Cennet Alptekin, farklı odalarda tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada Ekrem Alptekinin, Alzheimer hastası olduğu ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. 40 yıldır evli olduğu 60 yaşındaki Cennet Alptekin’i mutfak önünde tüfekle göğsünden vurarak, öldürdükten sonra aynı ruhsatlı silahla salonda kendi başına ateş ettiği sanılıyor.

DHA