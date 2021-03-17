40 yıllık husumet barışla sonuçlandı

Kulp ilçesi Alaca Mahallesi’nde Polat ve Özbey aileleri arasında 40 yıl önce başlayıp farklı zamanlarda iki kişinin ölümü ile devam eden husumet, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet ile kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

Barış organizasyonuna Kaymakam Gözlet’in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Murat Yılık, İlçe Emniyet Amiri Selim Toptan, İlçe Müftüsü Hakan Çağıran, kanaat önderleri, Polat ve Özbay aile fertleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Hakan Çağıran tarafından dualar okunan törende bir konuşma yapan Kaymakam Gözlet, “Yıllardır süregelen bu husumetin barışla sonuçlanmasına vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum.

Özellikle Polat ve Özbay ailelerinin 7’den 70’e tüm fertlerine gösterdikleri olgunluktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. Huzurun ışığında kardeşçe, barış içinde yaşama zamanıdır. Bizler kötülükleri reddeden, iyimserliği kucaklayan bir inancın mensupları olarak huzurun ve kardeşçe yaşamanın tarafı olmaya devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Okunan duaların ve yapılan konuşmaların ardından Polat ve Özbay aile fertleri Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barıştı. (İHA)