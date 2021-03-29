Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

5 aylık hamile kadın coronadan hayatını kaybetti

İzmit'te corona virüsü tedavisi gören 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör (32) hayatını kaybetti.

Güncellenme: 19:22, 29/03/2021
HaberlerGünün İçinden
5 aylık hamile kadın coronadan hayatını kaybetti

İzmit’te 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör’e bazı semptomların görülmesi üzerine corona virüsü testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Selin Tuğçe Güngör’ün, karantinaya alındığı evinde, tedavisine başlandı.

Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Güngör, tedavi gördüğü sırada 5 aylık bebeğini kaybetti.

İlerleyen günlerde durumu daha da ağırlaşan Güngör, önceki gün corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Selin Tuğçe Güngör’ün cenazesi dün Sakarya’nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi. DHA

İlginizi ÇekebilirKeşan'da corona denetimlerinde 106 kişiye 297 bin lira cezaKeşan'da corona denetimlerinde 106 kişiye 297 bin lira ceza
Corona Edirne hamile Kadın para Polis Sakarya