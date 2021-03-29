5 aylık hamile kadın coronadan hayatını kaybetti

İzmit’te 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör’e bazı semptomların görülmesi üzerine corona virüsü testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Selin Tuğçe Güngör’ün, karantinaya alındığı evinde, tedavisine başlandı.
Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Güngör, tedavi gördüğü sırada 5 aylık bebeğini kaybetti.
İlerleyen günlerde durumu daha da ağırlaşan Güngör, önceki gün corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
Selin Tuğçe Güngör’ün cenazesi dün Sakarya’nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi. DHA