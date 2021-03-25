5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü! 7 bina boşaltıldı

İlçeye bağlı Kavaklı Mahallesi Üftade Sokakta yamaçta bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesiyle alt tarafta bulunan apartmandaki dairelerde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri tedbir amaçlı binalarda oturanları tahliye etti. İstinat duvarının çöktüğü binada hasar oluştu.

7 BİNA BOŞALTILDI

Bursa Valisi Yakup Canbolat, istinat duvarı çöken bina ve çevresinde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Vali Canbolat, çevredeki 7 binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

* İlk yaptığımız belirlemelerde bir can kaybımız yok. Uçan kısmın binalara vermiş olduğu zarar var ama ön gözlemle yapılan tetkiklerde de çevredeki binalarda herhangi bir kaymaya rastlanmadı şu ana kadar. Ancak arkadaşlarımız bugün ve yarın çalışmalara devam edecek.

* Çevredeki 7 bina boşaltıldı. Burada oturan vatandaşlarımızın da rahat mekana taşınması konusunda AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gerekli çalışmaları yapıyor. Vatandaşlarımızın daha sonra binalarına taşınıp taşınamayacağı konularını teknik rapor sonuçlarına göre belirleyeceğiz.

* Mühendis ekiplerimiz burada. Bugün ve yarın buradaki olaya teknik olarak nasıl müdahale edilecekse öyle yapacağız. Bizi sevindiren kısmı can kaybının olmaması. Kaç evde zarar olduğunu öğrenmek için tespit çalışmalarını sürdürüyoruz.

* Olay çok yeni. Alt kattaki daireler zarar görmüş vaziyette. Ancak kaç dairenin zarar gördüğünü hasar tespit çalışmasından sonra öğreneceğiz. Hepimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. DHA