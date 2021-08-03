5 milyon 700 bin lira vurgun yapan tefeci çetesine operasyon

Adana'da 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde eden tefeci çetesine şafak vakti operasyon düzenlendi. 17 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde eden bir çeteyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Çeteye üye oldukları iddia edilen 17 kişinin adresini belirleyen ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti.

Sabahın ilk saatlerinde 17 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)