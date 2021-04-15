5 sokak köpeği ölü bulundu: 1 gözaltı

Simav Belediye Meydanı’nda dün saat 23.00 sıralarında, köpeklerin cansız bedenlerini görenler, durumu zabıta ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin kontrolünde, 5 sokak köpeğinin zehirlendiği belirlendi.

İncelemenin ardından köpeklerin cansız bedenleri bölgeden kaldırıldı. Polis ekipleri, hayvanları zehirleyen kişinin bulunması için başlattığı çalışma kapsamında, MOBESE kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

“İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ, VİCDAN YOKSUNU…”

Olaya tepki gösteren Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “İnsanlıktan nasibini almamış, vicdan yoksunu kimliği belirsiz birtakım kişi veya kişiler tarafından belediyemiz civarında bulunan 5 sokak dostumuz, ne yazık ki zehirlenerek öldürülmüşlerdir. Sorumluların bir an önce tespit edilerek adalet önünde hesap vermeleri için Simav Belediyesi olarak bu vahşetin peşini bırakmayacağız” dedi. DHA