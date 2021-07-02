5 yaşındaki Zeynep, yem karma makinesinde hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Tire’ye bağlı Gökçen Mahallesi’ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte hayvan bakıcısı olarak çalışan M.T., hayvanlar için yem kararken, iddiaya göre torunu Zeynep Kumsal Yılmaz da yanında oynamaya başladı.

Küçük kız bir ara ortadan kayboldu. Merak edip, aramaya çıkan dedesi, yem karma makinesinde torununun kol ve bacak parçaları ile kan olduğunu fark etti.

M.T., durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede küçük kızın feci şekilde can verdiği belirlendi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından küçük kızın, parçalanan uzuvları toplanıp, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Küçük Zeynep Kumsal Yılmaz’ın dedesi ve acı haberi alarak olay yerine gelen diğer yakınları sinir krizi geçirdi.

Çocuğun yem karma makinesine nasıl düştüğü araştırılırken, jandarma dede M.T.’yi gözaltına aldı.

Jandarma, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. DHA