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5 yıldır aranan FETÖ firarisi eski emniyet müdürü tutuklandı

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 5 yıldır aranan eski emniyet müdürü B.B. yakalandı. Adliyeye sevk edilen B.B. tutuklandı.

Güncellenme: 23:20, 13/07/2021
HaberlerGünün İçinden
5 yıldır aranan FETÖ firarisi eski emniyet müdürü tutuklandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde kimlik sorgulaması yapılan B.B.’nin FETÖ firarisi olduğu anlaşıldı.

GBT sorgulamasında resen görevinden emekli edilen eski 2. sınıf emniyet müdürü B.B. hakkında Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliği’nce FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan 5 yıldır firari olarak arandığı tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda B.B., Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Hazırlanan tahkikat evrakı ile bugün Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar T Tipi Cezaevine teslim edildi. DHA

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