50 milyon liralık ‘dorse’ vurgunu

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri dorseleri çalınan kişilerin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, İstanbul'da paravan şirket kurup çalıntı ve tescil kayıtlarında hacizli olan TIR dorselerini tespit edip satın alan ve dorselerdeki saşe numaralarını ‘change’ adı verilen yöntemle değiştirip satarak toplam 50 milyon TL vurgun yaptıkları öne sürülen kişileri tespit etti.

Ekipler 4 aylık teknik ve fiziki takip ile İstanbul merkezli Adana, Mersin, Gaziantep, Antalya ve Konya'da 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)