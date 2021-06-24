55 kilo bonzai ele geçirildi, polis her yerde ‘Çaki’yi arıyor

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayan bir kişi, Harmantepe Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu depolandığını belirtti. İhbar üzerine harekete geçen polis, adresin “Çaki” lakabıyla tanınan ve birçok suç olayına karışmış Mesut D.'ye ait olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından saat 01.00 sıralarında adrese baskın düzenlendi.

55 KİLO BONZAİ

Evde yapılan aramalarda 55 kilo 280 gram bonzai, bir vakum cihazı ve bir hassas terazi ele geçirildi. Bunun üzerine Gülpaşa A., Ahmet G., Medine Ç. gözaltına alındı.

ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekipler, baskın sırasında evde olan bir kişinin çatıdan kaçmaya çalıştığını tespit etti. Çevre güvenliği alınarak yapılan aramada Taner B. gözaltına alındı.

POLİS ÇAKİ’Yİ ARIYOR

Polisin peşinde olduğu “Çaki” lakaplı Mesut D. ise adresinde bulunamadı. Hakkında yaralama, hırsızlık gibi suçlardan 22 suç kaydı olan şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.