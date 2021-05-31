58 barodan ‘Yurtbaşı Mermer Ocağı’ açıklaması

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yurtbaşı Köyü'nde açılmak istenen mermer ocağına karşı direnen köylülere yönelik yapılan müdahaleye, 58 baro başkanının imzasıyla yapılan ortak açıklama ile tepki gösterildi.
Yaşam alanları ve doğaya yönelik tahribatların endişeye neden olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
* Doğaya ve yaşam alanlarına yönelik bilim dışı bir şekilde gerçekleştirilen rant odaklı müdahaleler, geleceğimizi ipotek altına alarak, insan sağlığını ve tüm canlıların yaşamını büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmaktadır.
* Türkiye'de çevre hakkı konusunda yaşanan süreç, Anayasa'nın 56. maddesiyle koruma altına alınan ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
* Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir' hükmünün fiilen ortadan kaldırıldığı bir sürece evirildiğinden, geleceğimiz açısından tehlikeli bir dönemece işaret etmektedir.
”YOĞUN HAK İHLALLERİNİN YAŞANMASINA NEDEN OLDU”
Mermer ocağına karşı protesto hakkını kullananlara yönelik müdahalenin savaş alanlarını andırdığına dikkat çekilen baroların ortak açıklamasında şöyle denildi:
* Havaya yoğun bir şekilde ateş edilmek ve gaz bombaları atılmak suretiyle ortaya çıkan tablo, yoğun hak ihlalleri yaşanmasına neden olmuştur.
* Üzerlerinde ‘son kullanım tarihinden sonra kullanılması tehlikedir’ ibaresi olmasına rağmen kullanılan gaz bombalarının son kullanma tarihlerinin geçmiş olması da evrensel hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan müdahalenin amacının da tartışılmasına sebep olmaktadır.
”KÖYLÜLERİN ZARARLARI GİDERİLEREK ÖZÜR DİLENSİN”
Projeye son verilmesi çağrısı yapılan ortak açıklamanın sonuç bölümünde ise şu ifadeler kullanıldı:
* Biz, aşağıda imzası bulunan Barolar; Van İli Gürpınar İlçesi Yurtbaşı Mahallesi'nde yapılmak istenen mermer ocağı projesine ve benzer biçimde yurdun dört bir yanındaki insan sağlığına, doğaya ve tüm canlılara yönelik tehlike barındıran projelere son verilmesini, doğamıza ve yaşam alanlarımıza yönelen rant odaklı politikalardan vazgeçilmesini, yurttaşların en temel haklarından biri olan protesto hakkının güvence altına alınmasını ve yöre halkının zararları giderilerek kendilerinden özür dilenmesini talep ediyoruz.
ORTAK AÇIKLAMADA İMZASI BULUNAN BAROLAR
Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük,
Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu
Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın
Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik Derindere
Ankara Barosu Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan
Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan
Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan
Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt
Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay
Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır
Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses
Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Aynur
Bingöl Barosu Başkanı Av. Ömer Faruk Hülakü
Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat Özgül
Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi
Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun
Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan
Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan
Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren
Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay
Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı
Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir
Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan
Hatay Barosu Başkanı Av. Hüseyin Cihat Açıkalın
Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal Çankaya
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel
Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt
Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir
Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun
Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat Apaydın
Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız
Kilis Barosu Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu
Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir
Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa Aladağ
Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam
Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han
Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan
Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz
Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun
Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik
Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz
Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak
Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran
Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam Dilek
Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran Kandemir
Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel
Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz
Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci
Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez
Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan Çetin
Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar
Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol
Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin Ayanoğlu
Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel Eroğlu