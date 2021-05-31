58 barodan ‘Yurtbaşı Mermer Ocağı’ açıklaması

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yurtbaşı Köyü'nde açılmak istenen mermer ocağına karşı direnen köylülere yönelik yapılan müdahaleye, 58 baro başkanının imzasıyla yapılan ortak açıklama ile tepki gösterildi.

Yaşam alanları ve doğaya yönelik tahribatların endişeye neden olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Doğaya ve yaşam alanlarına yönelik bilim dışı bir şekilde gerçekleştirilen rant odaklı müdahaleler, geleceğimizi ipotek altına alarak, insan sağlığını ve tüm canlıların yaşamını büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmaktadır.

* Türkiye'de çevre hakkı konusunda yaşanan süreç, Anayasa'nın 56. maddesiyle koruma altına alınan ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

* Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir' hükmünün fiilen ortadan kaldırıldığı bir sürece evirildiğinden, geleceğimiz açısından tehlikeli bir dönemece işaret etmektedir.

”YOĞUN HAK İHLALLERİNİN YAŞANMASINA NEDEN OLDU”

Mermer ocağına karşı protesto hakkını kullananlara yönelik müdahalenin savaş alanlarını andırdığına dikkat çekilen baroların ortak açıklamasında şöyle denildi:

* Havaya yoğun bir şekilde ateş edilmek ve gaz bombaları atılmak suretiyle ortaya çıkan tablo, yoğun hak ihlalleri yaşanmasına neden olmuştur.

* Üzerlerinde ‘son kullanım tarihinden sonra kullanılması tehlikedir’ ibaresi olmasına rağmen kullanılan gaz bombalarının son kullanma tarihlerinin geçmiş olması da evrensel hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan müdahalenin amacının da tartışılmasına sebep olmaktadır.

”KÖYLÜLERİN ZARARLARI GİDERİLEREK ÖZÜR DİLENSİN”

Projeye son verilmesi çağrısı yapılan ortak açıklamanın sonuç bölümünde ise şu ifadeler kullanıldı:

* Biz, aşağıda imzası bulunan Barolar; Van İli Gürpınar İlçesi Yurtbaşı Mahallesi'nde yapılmak istenen mermer ocağı projesine ve benzer biçimde yurdun dört bir yanındaki insan sağlığına, doğaya ve tüm canlılara yönelik tehlike barındıran projelere son verilmesini, doğamıza ve yaşam alanlarımıza yönelen rant odaklı politikalardan vazgeçilmesini, yurttaşların en temel haklarından biri olan protesto hakkının güvence altına alınmasını ve yöre halkının zararları giderilerek kendilerinden özür dilenmesini talep ediyoruz.

ORTAK AÇIKLAMADA İMZASI BULUNAN BAROLAR

Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük,

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu

Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın

Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik Derindere

Ankara Barosu Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan

Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan

Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan

Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt

Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay

Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır

Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses

Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Aynur

Bingöl Barosu Başkanı Av. Ömer Faruk Hülakü

Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat Özgül

Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi

Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun

Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan

Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan

Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren

Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay

Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz

Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı

Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir

Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan

Hatay Barosu Başkanı Av. Hüseyin Cihat Açıkalın

Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal Çankaya

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel

Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt

Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir

Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun

Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat Apaydın

Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız

Kilis Barosu Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir

Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa Aladağ

Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han

Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan

Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik

Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz

Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun

Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik

Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz

Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak

Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran

Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam Dilek

Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran Kandemir

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel

Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz

Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci

Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez

Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan Çetin

Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar

Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol

Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin Ayanoğlu

Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel Eroğlu