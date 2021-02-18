6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü

Yangın, gece yarısı Malkara ilçesi Sağlamtaş Mahallesi'nde 6 ay önce evlenen Murat Kota (24) ile Zehra Kota’nın (22) müstakil evinde çıktı. Murat Kota’nın çalıştığı fabrikada gece vardiyasında, eşi Zehra Kota’nın da akrabalarında olduğu sırada banyodaki elektrikli şofben patladı. Patlamayla birlikte başlayan yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Mahallelinin de su sıkarak söndürmeye çalıştığı yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Zehra Kota’nın gözyaşları içinde izlediği yangında ev küle döndü.

Oğlunu 6 ay önce evlendirdiğini, eşyaları da 1 ay önce aldığını anlatan Murat Kota’nın babası Hasan Kota, “Baktığımda oğlumun evinden dumanlar yükseliyordu. Ne olduğunu anlamadan ev yanmaya başladı.

Hemen itfaiye ekiplerine bildirdim. İtfaiye geldi ve yangına müdahale etti ama görünen durum çok üzücü. Durum çok kötü, çok üzgünüm. Evin tüm eşyalarını bir ay önce yeni aldık. Maalesef yangından dolayı kullanılacak hiç bir şey kalmadı. Hepsi yandı. Evin 4 duvarı kaldı” dedi.(DHA)