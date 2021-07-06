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6 ilde hırsızlık şüphelilerine operasyon: 25 gözaltı

Hatay merkezli 6 ilde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi 25 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 20:24, 06/07/2021
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6 ilde hırsızlık şüphelilerine operasyon: 25 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte meydana gelen 31 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Mersin ve Gaziantep’teki 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, toplamda 1 milyon 200 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 3 altın bileklik, 2 yüzük, 1 kolye ile 7 ruhsatsız av tüfeği, 52 fişek ve 157 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. DHA

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