6 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren takibin ardından Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Kayseri’de tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda, 2 deri üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat, tarihi eser değeri taşıdığı değerlendirilen kitap, heykel ve çeşitli objeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 kişi hakkında ‘Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet’ suçlarından başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi. DHA