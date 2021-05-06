Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

6 kardeşe ait 6 evde yangın

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, altı kardeşe ait olan ve yan yana bulanan altı evde yangın çıktı. İki kişi hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 07:41, 06/05/2021
HaberlerGünün İçinden

Yangın, saat 23.00 sıralarında Cide ilçesi sınırlarındaki Kovanören köyünde meydana geldi. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında; Şerafettin Demir, Ekrem Demir, Bayram Demir, Mustafa Demir, Recep Demir ve Fatma Demir’e ait olan ve yan yana bulunan altı ev kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada dumandan etkilenen Sezgin Demir ve ayaklarından yaralanan Mustafa Demir, Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk ederek alevleri etkisiz hale getirdi. Köy sakinleri yangının yıldırım düşmesi sonucunda çıktığını iddia etti. (DHA)

Kastamonu Sağlık yangın
Yayınlanma Tarihi:07:31,