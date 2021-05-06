6 kardeşe ait 6 evde yangın

Yangın, saat 23.00 sıralarında Cide ilçesi sınırlarındaki Kovanören köyünde meydana geldi. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında; Şerafettin Demir, Ekrem Demir, Bayram Demir, Mustafa Demir, Recep Demir ve Fatma Demir’e ait olan ve yan yana bulunan altı ev kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada dumandan etkilenen Sezgin Demir ve ayaklarından yaralanan Mustafa Demir, Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk ederek alevleri etkisiz hale getirdi. Köy sakinleri yangının yıldırım düşmesi sonucunda çıktığını iddia etti. (DHA)