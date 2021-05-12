6 kişi tarafından işkence gördü

Olay, önceki gün Düzce Aziziye Mahallesinde meydana geldi. Irak uyruklu Shakir M.J.S. gece saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesine darbedilmiş halde getirildi.

Hastanede görevli polisin durumdan şüphelenmesi üzerine çağrılan tercüman aracılığıyla Shakir M.J.S.’nin ifadesi alındı. Shakir M.J.S., 6 kişinin kendisine hem cinsel hem de fiziki olarak işkence yaptığını anlattı.

Shakir M.J.S.’nin ifadesinden yola çıkan polis K.R., H.R., M.R., R.M., C.R. ve M.B.’yi yakaladı. 6 kişi ifadelerinde, Shakir M.J.S.’nin kızlarına arkadaş olma isteğinde bulunduğunu, bu nedenle şişeyle işkence yaptıklarını ve darbettiklerini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Shakir M.J.S.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. DHA