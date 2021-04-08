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6 kişinin yaralandığı kavga, ‘çocuğa cinsel tacizden’ çıktı iddiası

İzmir'in Konak ilçesinde dün akşam altı kişinin yaralandığı kavganın, kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla çıktığı belirtildi.

Güncellenme: 15:10, 08/04/2021
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6 kişinin yaralandığı kavga, ‘çocuğa cinsel tacizden’ çıktı iddiası

Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak’ta, dün saat 20.30 sıralarında, iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfek ve tabancalar da kullanıldı. Kavgada saçmaların isabet ettiği Kudret L. (31), Adem L. (27), Kadriye L. (29), Yeliz E. (44), Meriç G. (26) ve Kadir Ç. (38) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen beş kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerindeki aramalarda ele geçirilen 6 pompalı tüfek ve bir tabancaya el konuldu. Bu arada kavganın 6 Nisan’da bir kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla çıktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

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