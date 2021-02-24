600 bin liralık ‘konteyner’ vurgunu! 88 kişiyi çarpmışlar!

İnternet üzerinden konteyner satma vaadiyle vatandaşları dolandıran şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar neticesinde, ‘hayali konteyner' çetesine operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli dokuz ilde düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Emniyette yapılan işlemlerinde şahısların, alışveriş siteleri ve sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları hayali konteynerler karşılığında vatandaşlardan kapora ve nakliyat ücreti adı altında para aldıkları ve bu yöntemle 31 ilde 88 vatandaşı yaklaşık 600 bin TL dolandırdıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslardan 31'i alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, dokuz şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden yedisi tutuklanırken, iki kişiye ise ev hapsi cezası verildi. Öte yandan, olayla ilgili daha önce gerçekleştirilen farklı bir olayda gözaltına alınan üç şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. (İHA)