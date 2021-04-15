7 Cüceler’in ‘Korkak’ı corona virüsten hayatını kaybetti

Eskişehir Pamuk Prenses ve 7 Cüceler adlı amatör tiyatro topluluğu üyelerinden Korkak karakterini canlandıran Ümit Keskin, geçen hafta corona virüse yakalandı.

Tedavisi evde süren Keskin dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ümit Keskin’in ölümü, tiyatro topluluğunun yanı sıra kentte de büyük üzüntü yarattı.

Cüceler grubunun sözcüsü Erdal Görgeç, sosyal medyadan baş sağlığı mesajı yayınlayarak, “Sevgili dostlar bugün çok üzücü bir haber aldım. Gurubumuzdaki korkak rolü ile senelerdir beraber olduğum güzel kardeşim Ümit Keskini kaybettik. Acımız çok büyük. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun” dedi. Ümit Keskin, Mihalgazi ilçesine bağlı Alpagut Mahallesi’nde toprağa verildi.

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