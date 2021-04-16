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7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karabük’ün de aralarında bulunduğu 7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:05, 16/04/2021
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7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren rüzgar ve fırtınanın Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimlerinde, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale genelinde etkili olacağı belirtildi.

Rüzgarın saate 40-70 kilometre arasında eseceğinin tahmin edildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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Bartın Bolu Çankırı Düzce Karabük Kırıkkale Meteoroloji pazar Zonguldak