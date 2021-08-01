7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonu bölgelerindeki farklı noktalarda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek” denildi.