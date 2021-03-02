71 çocuğun zorla dilendirilmesi soruşturması tamamlandı 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 35 sayfalık iddianamede, Suriye’deki iç çatışma ve krizler sonrasında 2011 yılından itibaren Türkiye’ye kitlesel olarak sığınmacıların geldiği, tüm şehirlerde sığınmacı bulunduğu, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde ikamet ettikleri anlatıldı.

Sığınmacıların zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri nedeniyle ülkemizde terör, yasa dışı faaliyetlerin ve asayiş olaylarının figuranı olabilecek durumda oldukları kaydedilen iddianamede, bu kapsamda ülkemize gelen sığınmacıların insan ticareti suçunun potansiyel kurbanları olduğu ifade edildi.

İddianamede, “suç örgütlerinin oluşturduğu organizasyonlarda Suriye’deki savaştan kaçan ailelerin çocuklarını kullanarak insan ticareti suçu kapsamında, ülkemize getirilerek başta İstanbul ve ilçelerinde zorla dilendirilmek suretiyle kendilerine haksız kazanç temin ettikleri ve böylelikle ülke ekonomisi ve vatandaşlarımızı zarara uğrattıkları bilinmektedir” denildi.

SULTANGAZİ’DE OPERASYON YAPILDI

İddianamede, şüphelilerin Suriye’den mağdur çocukları getirerek zorla dilendirdikleri, çalışmayanları dövdükleri kaydedildi.

GSM hatlarının teknik takip sonucu belirlenen Sultangazi’de 9 ayrı adrese eş zamanlı adrese 28 Eylül 2020’de operasyon düzenlendiği anlatıldı.

METRO-METROBÜS DURAKLARINDA DİLENDİRİYORLARDI

Örgütün lider pozisyonunda Abdo Hammud’un bulunduğu, çocukları ve örgüt üyelerini telefonla yönlendirdiği kaydedildi. Şüpheli Yusuf Hammud’un ise Suriye’den geldikten sonra ilk etapta kendi çocuklarını metro-metrobüs ve duraklarda dilendirdiği, daha sonra Suriye’den getirilen yaşı küçük çocukları akrabaları vasıtasıyla ikna ederek su satarak çalıştırdığı anlatıldı.

Çocukların halkın yoğun olarak geçtiği noktalara gönderildiği, duygu sömürüsüyle vatandaşlardan para topladıkları, toplanan paraların örgüt üyeleri tarafından alınarak örgüt lider yardımcıları ve en üstte örgüt liderinde toplanarak bir nevi kurumsal yapı modelinin ortaya çıkarıldığı belirtildi.

YURTTAN KAÇIRARAK TEKRAR ÇALIŞTIRDILAR

Çocukların yakalandıklarında nasıl davranacakları konusunda talimat verildiği, dilenen çocuklara farklı isimler verildiği, annesi babası olmayan çocuklara gariban çocuklar denilerek hitap edildiği, örgüt üyelerinin yurda giderek çocukların kendi çocukları ya da akrabaları olduğunu söyleyerek teslim aldıkları, bazen yurttan kaçırdıkları ve tekrar çalıştırmaya devam ettikleri de iddianamede yer aldı.

İddianamede, 6-8 yaş arasındaki çocukların metro ve tramvaylarda refakatsiz ve başıboş şekilde dilendirildiklerine ilişkin fotoğraflara ve şüphelilerin telefon görüşmelerine de delil olarak yer verildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, örgüt lideri şüpheli Abdo Hammud ile örgüt yöneticisi şüpheliler Ahmed Hammud, Yusef Hammud, Hasan Hammud’un “İnsan ticareti yapma”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından toplam 570 yıldan 858 yıla kadar hapsi istendi.

Örgüt üyesi olan diğer 11 sanığın da “Suç örgütüne üye olma” ve “insan ticareti yapma” suçlarından 569 yıldan 855 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacaklar. DHA