Adana merkezli operasyon: 21 gözaltı kararı

Aladağ Cumhuriyet Başsavcığlığı, liderliğini Mehmet A.’nın yaptığı suç şebekesini deşifre etti.

Soruşturmada, şebekenin Adana ve ülke genelinde icralık araçları yakalatarak parçaladıkları, bu araçların parçalanmış hali ile Aladağ İcra Müdürlüğü aracılığı ile satışa çıkarıldığı, satışa çıkarılan parçaların şebeke üyelerince değerinden çok düşük fiyatla alındığı ve bir araya getirilerek satıldığı belirlendi.

Bu şekilde haksız kazanç elde eden şebekenin deşifre edilmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şebeke lideri Mehmet A. ve emekli icra müdürünün de aralarında bulunduğu 21 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Bolu, Düzce ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adana’da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana’ya gönderileceği bildirildi.