8 yaşındaki kızının son yolculuğuna uğurlanışını ambulanstan izledi

Manisa'nın Soma ilçesindeki kazasında yaşamını yitiren Simay Çataltepe (8), Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı. Aynı kazada yaralanan Derya Çataltepe de kızının cenaze namazını ambulanstan izlerken, "Niye 'yaşıyor' diyerek beni avuttunuz? Meğerse toprağa gidiyormuş" diyerek ağladı.

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Manisa’nın Soma ilçesinde dün yolcu otobüsünün TIRa çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada otobüste bulunan Derya Çataltepe yaralanırken, kızı Simay yaşamını yitirdi, oğlu Toprak ise yaralanmadan kurtuldu.

Yaralı Çataltepe, tedavisi için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede kaldığı süre içinde Derya Çataltepe’ye kızının hayatını kaybettiği söylenemedi.

“MEĞER TOPRAĞA GİDİYORMUŞ YAVRUM”

Derya Çataltepe’ye, kızının acı haberi, cenaze töreninin yapılacağı Çayırova ilçesi Abdal Musa Cemevi’ne getirilirken ambulansta söylendi. Kızının cenaze törenini ambulanstan izleyen Çataltepe, gözyaşları içinde, “Simay yandım. Kırık olsaydı, çıkık olsaydı. Bittim Simay. Herkes bana yalan söyledi. Hepiniz yalancısınız. Niye ‘yaşıyor’ diyerek beni avuttunuz? Meğerse toprağa gidiyormuş yavrum Simay” dedi.

Sinan Çataltepe ise cenaze namazı öncesi kızının tabutuna sarıldı. Kılınan namazın ardından Simay Çataltepe’nin cenazesi, Şekerpınar Mezarlığında toprağa verildi.

“OTOBÜSÜ GÖRÜNCE ‘KIZIM BURADAN KURTULAMAZ’ DEMİŞ”

Oğlunun aramasıyla kazayı öğrendiğini anlatan Sinan Çataltepe, şöyle konuştu:

* Sabah 5 gibi oğlum beni arayıp, kaza geçirdiklerini söyledi. Bana, ‘Gel annem yaralı ama Simayı görmedim’ dedi. Ben de gittim. Otobüsü gördüm yolun kenarında, ‘Kızım buradan kurtulamaz’ dedim.

* Otobüs gitmiş, yarısı yok. Hastaneye gittim. Eşim orada oğlum orada, kızım yok. Hastane hastane arıyorum. Jandarmanın biri dayanamadı, ‘Gel otur, söyleyeceğim ben sana gideceğin yeri’ diyerek bana kızımın rahmetli olduğunu söyledi. Ben kesin ‘yalandır’ dedim.

* Götürdüler morga, yüzünü gösterdiler. Otobüs frene hiç basmamış. O hızla kamyonu kenara atmış. Rampa çıkıyormuş. Ne kadar hızlı gidebilir?

* ‘Şoför uyumuş’ dediler. Uykusuz demek ki. İnsan 5 saatlik yolda nasıl uyur? Aldılar kızımı işte. Kızım gibi bir sürü insanı da aldı. DHA