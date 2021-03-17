80 baro avukata şiddete karşı tek yürek

Türkiye genelindeki 80 ilin baro başkanı eş zamanlı yaptıkları basın açıklamasıyla Gebze'de Avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesini proteste etti. Ortak açıklamayı okuyan Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğa, “Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak” dedi.

“YAŞAM HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINDI”

Mersin Adliyesi önünde Mersin Barosu yönetim kurulu üyeleri ve avukatlarla bir araya gelen Yeşilboğaz, öldürülen Avukat Ersin Arslan'ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Daha sonra baroların ortak açıklamasını okuyan Yeşilboğaz, “Bizler; haklarınızın savunmanları, her daim hukukun üstünlüğü diye haykıran, ancak etten kemikten oluşumuzu çoğunlukta göz ardı ettiğiniz; ne acıdır ki hep baktığımız davalarla özdeş tutup davanızın tarafıymışız gibi gördüğünüz; saldırıya uğramamıza, dövülmemize, bıçaklanmamıza, silahla vurulmamıza ve korun(a)mamıza tanık olduğunuz avukatlarız. Bugün de hasım bellendik, bugün de yaşam hakkımız elimizden alındı. Biz bugün, Gebze'de öldürüldük!” dedi.

“ACIMIZ VE İSYANIMIZ BÜYÜK”

İcra memurlarıyla birlikte Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir eve hacze giden İstanbul Barosu üyesi meslektaşları Avukat Ersin Arslan'ın, ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kaldığını borçlu Y.Y.’nin kendisini öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş ettiğini anlatan Yeşilboğaz şunları söyledi:

“Meslektaşımız kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği haciz mahallinde katledildi. Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir. Artık yeter! Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik, ‘Avukat, yargı mekanizmasının sacayağıdır, hâkim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır' dedik. ‘Savunmanın kutsallığından bahisle, uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin' dedik. ‘Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak' dedik. Dinletemedik. Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz? Gebze'de hayatını kaybeden genç meslektaşımız Avukat Ersin Arslan'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü, üyesi olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarımıza baş sağlığı diliyor, gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağımızı bu vesileyle kamuoyuna duyuruyoruz.”