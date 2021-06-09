80 bin liralık altını sahibine ulaştıran işçiye çeyrek altın

Gazipaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mahmut Şahin, dün öğleden sonra görev yeri Yeni Mahalle’de süpürgeyle temizlik yaparken, yol kenarında çanta buldu.

ÇANTAYI TESLİM ETTİ

İçini kontrol edince 3 altın bileziği gören Şahin, Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü’ne gidip, sahibinin bulunması için çantayı teslim etti. Polisin yaptığı araştırma sonucu çantayı düşüren kadın belirlendi. Kadına ulaşan ekipler, çantayı ve içindeki 80 bin liralık altınları teslim etti.

HEPİMİZİ GURURLANDIRDI

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, bugün temizlik görevlisi Mahmut Şahin’i makamında ağırlayıp, ödüllendirdi. Başkan Yılmaz, “Arkadaşımızın bu duyarlı ve onurlu davranışı, Gazipaşa Belediyesi olarak hepimizi çok gururlandırdı. Vicdani sorumluluğunu yerine getirerek bizleri mutlu eden değerli arkadaşımıza, bizim de küçük bir hediyemiz var. Kabul ederse çok seviniriz. Sizlerin huzurunda bu güzel davranışı için kendisine çok teşekkür ediyor; sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum” diye konuştu.

“SÜPÜRÜRKEN BULDUM”

Başkan Yılmazın çeyrek altın, plaket ve teşekkür belgesi verdiği Mahmut Şahin ise “Süpürge yaparken yerde bir çanta buldum. Çantayı açtığımda içinde altın bilezik olduğunu gördüm. Sahibini bulabilmek için çantayı hemen emniyete götürdüm. Bu benim vatandaşlık görevim. Çantanın sahibi bulunup teslim edilmiş. Çok mutluyum. Ben daha önce de çalışırken para bulmuştum. Onu da emniyete hemen götürmüştüm. Emniyetimiz de sahibine ulaştırmıştı. Ben ekmeğimi çok şükür, belediyemizden kazanıyorum. Kimsenin malını almam. Allah herkese helal ekmek yemeyi nasip etsin” dedi. DHA