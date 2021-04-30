80’lik Mehmet amcanın kalbi duruşmaya dayanamadı

Bozdoğan Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen önalım hakkı davasına tanık olarak çağrılan 80 yaşındaki çiftçi Mehmet Kılıçarslan, duruşmada ifade verirken aniden fenalaştı. Dava hakiminin oturmasını istediği yaşlı adam baygınlık geçirince hemen 112 Acil Sağlık ekibine haber verildi. İlçedeki tek 112 Acil Sağlık ambulansının bir kazada yaralılara müdahale ettiği, belediyeye ait hasta nakil ambulansının ise hasta nakli için şehir dışında olduğu öğrenilince Kılıçarslan, polis aracıyla hastaneye kaldırıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Hastane acil servisinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Mehmet Kılıçarslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama tutunamadı. Hayatını kaybeden Kılıçarslan, Bozdoğan'a bağlı Yazıkent Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

“TEK AMBULANS İLÇEMİZE YETMİYOR”

Olay anında Adliyede bulunan avukatlar 55 mahallesiyle 35 bin nüfuslu Bozdoğan'ın tek 112 Acil Sağlık ekibinin, acil durumlarda yetersiz kaldığını söyleyerek; “35 bin nüfusumuz ve çok geniş alana hitap eden ilçemizde 1 ambulans maalesef yetersiz kalıyor. Ambulans Nazilli'ye bir hasta götürdüğünde kimseye bir şey olmasın diye dua ediyoruz. Belediyemize ait ambulans sadece hasta taşıyor. Bugün ikinci bir ambulans daha olsaydı büyük olasılıkla Mehmet amca yaşardı. İlçemize tam teşekküllü bir ambulans daha kazandırılması başka Mehmet amcalar hayatını kaybetmez” ifadelerini kullandı.

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