Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

9 aylık hamile kadının akılalmaz ölümü

Adana’da oturdukları iki katlı evin damında kilim silkelerken düşüp ağır yaralanan 9 aylık hamile Hasne Hammadi hastanede hayatını kaybetti. Sezaryen ile dünyaya getirilen kızı ise hayata tutundu.

Güncellenme: 09:31, 10/03/2021
HaberlerGünün İçinden

Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde yaşayan 9 aylık hamile 1 çocuk annesi Hasne Hammadi (20) oturdukları 2 katlı evin damından kilim silkelemeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden genç kadın damdan aşağı düşerek ağır yaralandı.

Kadının düştüğünü gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri genç kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Kadına ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakıma alındı.

Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen akşamüzeri hayatını kaybetti. Kız bebek ise annenin hayati riski olduğu için sezaryen ile alınarak hayata tutundu. Henüz ismi konulmayan bebeğin doğum günü annesinin ölüm günü oldu. (İHA)

Adana Bebek Çocuk Haber hamile Kadın Ölüm Sağlık
Yayınlanma Tarihi:09:16,