9 günlük tatilin çöpleri 1 haftada temizlenecek

9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Fethiye adeta dolup taştı. Otellerde yer bulamayan tatilciler ve kampçılar sahil kenarlarına çadır kurarak tatilin keyfini çıkardı.

Yaklaşık 1 milyon turiste ev sahipliği yapan Fethiye'de, sahil kenarlarında tatilciler tarafından bırakılan çöpler dikkat çekti. Belediye temizlik işçileri sahil ve orman kesimlerinden tonlarca çöp toplamaya devam ediyor. Akmaz Mesire Alanıyla başlayan çalışmalar Koca Çalış ve Fethiye yarımadasında devam etti. Fethiye Belediyesi Temizlik Ekipleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanları tarafından Fethiye ve çevresinin ancak 1 hafta boyunca temizlenebileceği açıklandı. Bayram boyunca da ilçede 4 bin ton çöp toplandı.

BİRÇOK ALANDA TEMİZLİK SÜRECEK

Bayramın hemen ardından başlayan temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtilerek haftalık temizlik programı da açıklandı. Açıklamaya göre 28 Temmuz Yarımada Hillside Tepesi, 29 Temmuz Gemiler Koyu, 30 Temmuz Faralya, 2 Ağustos'da ise Koca Çalış Türbe Mevkii'nde çalışmalar sürecek. Tüm temizlik çalışmalarının saat: 10.00'da başlayacağı da yapılan açıklama arasında.

MASKEYİ YERE ATANA 9 BİN TL CEZA YAZALIM

Çöplerin konteyner yerine yerlere atılmasından dolayı isyan eden Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, “Çalışma arkadaşlarımızla hiç izin yapmadan bayram tatilinde görevimizin başındaydık. Şimdi de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirlerimiz tatillerini bu dünya güzeli coğrafyada yaparken, çöplerini hemen yan taraftaki konteynere bırakmak yerine yerlere attığını görüyoruz. İnsanlarımızın yerlere çöp atması artık ülkemizin bir problemidir. Ben tüm kurumlarımızdan bir ricam var. Maskeye takmayana 900 TL ceza kesiyorsak, bu maskeyi yere atana 9 bin TL ceza yazalım. Devletimizin her noktasında çevreye zarar veren, yere çöp atanlara gerekli cezalar yazılmalıdır. Tüm uyarı levhalarımız var, konteynerlerimiz var. Ama yanındaki konteyner yerine bu dünya güzeli coğrafyaya çöp bırakanlar var. Lütfen artık yerlere çöp atmayalım” dedi. Bayraktar, aynı zamanda bayram sürecinde 4 bin ton çöp topladıklarını da ifade etti.