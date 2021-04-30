90 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Bitlis merkeze bağlı Keçili köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

* BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-34 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 30 Nisan 2021 günü Keçili köyü kırsalında 1 adet 90 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş kablo komutalı EYP düzeneği ele geçirilmiştir.

* Ele geçirilen EYP, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak gerekli incelemelerin ardından yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. (İHA)