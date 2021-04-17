92 yaşındaki dedesini ‘evi düzenli tut’ dediği için darbedip öldürdü

Olay, Beykoz, Orta Çeşme Mahallesi, Berk Sokak'ta bulunan bir adreste meydana geldi. İddiaya göre, 92 yaşındaki Recep A., önceki gün 31 yaşındaki aynı ismi taşıyan torunu Recep A.'yı “Evi çok dağıtıyorsun. Biraz düzenli ol” diyerek uyardı. Bunun üzerine dede-torun arasında tartışma yaşandı.

İddiaya göre, dedesinin kendisini azarlamasına sinirlenen Recep A., yerinden kalkarak yaşlı adamı darbetti. Yaşanan olayda, torunundan aldığı darbelerle yere düşen Recep A. başını duvara çarpınca hayatını kaybetti.

AİLESİ POLİSE TESLİM ETTİ

Dedesinin adı olduğu için ailesinin Recep ismini verdiği şüpheli, olayın ardından yakınları tarafından emniyete götürülerek polise teslim edildi. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Recep A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.