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D-100 Karayolunda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolunda bekleme yapan otomobilin yanında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Güncellenme: 10:35, 28/07/2021
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Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu İzmit istikameti Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda bekleme yapan 41 DS 661 plakalı Renault marka otomobilden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin yanında silahla vurulmuş halde yerde hareketsiz yatan şahsın olduğunu tespit etti. Yapılan kimlik sorgulamalarında şahsın isminin A.Ş. olduğu belirlendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri A.Ş.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.(İHA)

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Yayınlanma Tarihi:10:08,