AB: Kilis’te mevcut alt yapıyı iki katına çıkarıyoruz

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile beraberindeki heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Daha sonra Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile bir araya geldi. Başkan Ramazan, belediyenin çalışmaları ve Suriyeli göçmenler hakkında bilgi verdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen yeni devlet hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu.

“300 YATAKLI HASTANE KİLİSE BİR KATKI OLACAK”

Yetkililerden bilgi olan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut düzenlediği basın toplantısında, yeni devlet hastanesinin inşaatının ilerlemesinden mutlu olduğunu ifade ederek, “Yaşadığımız pandemi koşullarında sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz anlamış bulunuyoruz. Suriyelilerin nüfusunun en fazla olduğu illerimizden birisidir. Sağlık alt yapısının artan bu nüfusa adete edilmesi, uyarlanması, gerekiyor. Bu nedenle modern 300'den fazla yataklı olan hastanenin yapılması AB'nin sağlık yatırımları açısından Kilis'e yapmış olduğu bir katkı olacak. Biz bu kapsamda sağlık açısından mevcut alt yapıyı iki katına çıkarıyoruz” diye konuştu.



CEB Proje Koordinatörü Helin Ruf Uçar, ”AB Kalkınma Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı’yla işbirliği çok büyük önem veriyoruz. Az zamanda bu projeyle çok güzel işler başardık. Ekim-Kasım ayında bu projenin hayata geçtiğini hep beraber göreceğiz” dedi.

“AB TEMSİLCİLERİNE TEŞEKKÜR”



İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık ise Türkiye'de nüfusundan fazla misafir barından tek ilin Kilis olduğunu ifade ederek, “Misafirlerimizin sağlık alanında hizmet almasını çok önemli derecede etkilemektir. Bu nedenle ilimize 300 yataklı hastaneyi kazandıran, AB temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu hastanenin açılmasıyla Suriyeli misafirlerimizin daha kaliteli hizmet sunacağımız inancındayım” şeklinde konuştu. İHA

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