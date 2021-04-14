ABD savaş gemilerinin Boğaz’dan geçişine protesto

Devrimci Gençlik Dernekleri üyesi bir grup, Karadeniz’e savaş gemisi göndermeyi planlayan ABD’yi protesto amacıyla saat 16.00’da Dolmabahçe’de bir araya geldi.

Pankart açıp sloganlar atan grup adına basın açıklamasını Doğukan Akkaya okudu. Akkaya,” ABD barışın ve özgürlüğün en büyük düşmanıdır. Emperyalizmin Irak’a, Afganistan’a, Suriye’ye, Yemen’e ve Yugoslavya’ya yönelik saldırıları sonucunda katledilen milyonlar ABD’nin bölge halkları açısından ne demek olduğunu en net biçimde göstermektedir” dedi.

BEŞİKTAŞ’TA DA EYLEM VARDI

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup ise aynı saatlerde Beşiktaş Barbaros Heykeli önünde toplandı.

Burada yapılan basın açıklamasında da, “Bugün ve yarın ABD emperyalizmin iki savaş gemisi ülkemiz boğazlarından geçerek Karadeniz’e gidecek. Bu iki geminin Karadeniz’e geçme amacı, bugün kendisine rakip olan ve Ukrayna ile savaş aşamasına gelen Rusyaya karşı gövde gösterisine bulunmak, safına çekmek istediği Ukrayna’ya ise, sen Rusya’ya kafa tutmaya devam et, çünkü arkanda biz varız demektir” denildi. Gruplar açıklamaların ardından olaysız dağıldı. DHA

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