Ada vapurundan denize düşen kişi kurtarıldı

Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurda bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Vapurdakiler denize düşen kişiyi can simidi atarak kurtardı.

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Olay dün öğle saatlerinde Kınalıada-Bostancı vapurundan meydana geldi. İddialara göre vapurdaki bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Vapurdaki yolcular bağırarak gemi kaptanına seslerini duyurmaya çalıştı.

Denize düşen kişiyi kurtarmak için vapurdaki yolcular ve gemi çalışanları seferber oldu. Vapurdaki yolculardan biri elbiselerini çıkararak denize atladı.

Denize düşen kişi can simidiyle boğulmaktan kurtardı.

Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA