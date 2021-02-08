Adana Büyükşehir altyapıyı bir asır dayanacak malzemeyle inşa ediyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eskiliği nedeniyle yıllardır sürekli arıza yapan ve su kesintisine neden olan Kıyıboyu Caddesi’ndeki su isale hattını yenileme çalışmaları sona erdiğini, artık 40 mahallede eski boruların çıkardığı arızadan kaynaklı kesinti yaşanmayacağını kaydetti.

Karalar, şunları söyledi: 2000 yılında yapılan ve 20 yılda kullanılamaz hale gelen; Güney Adana'ya, Yüreğir'e su veren hat 100 yıl dayanacak kalitede borularla yenilendi. Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi'nde sürekli arıza yapan isale hattında 1145 metre uzunluğunda 1000’lik duktil ve çelik borularla bağlantı hattı yapılıyor. Yüreğir ilçesine bağlı Düzce Mahallesi'nin kronikleşmiş yağmur suyu problemi çözülüyor. Proje kapsamında 400 mm çapında betonarme boruların kullanıldığı, yağmur suyu hattı yapım işi devam ediyor.