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Adana Valiliği’nden kirlilik açıklaması

Adana Valiliği, Karataş ilçesi Harb-İş sahilinde yapılan inceleme ve araştırmalarda ortaya çıkan görünümün organik kirlilik olduğunu kaydetti.

Güncellenme: 19:19, 26/03/2021
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Adana Valiliği’nden kirlilik açıklaması

Adana Valiliği’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* İlimiz Karataş ilçesi Harb-İş sahilinde meydana gelen deniz kirliliğine dair Valiliğimizce yapılan 25.03.2021 tarihli basın açıklamasında, konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların yapılacağı bildirilmişti.

* Yapılan detaylı incelemeler sonrasında denizden alınan numuneler Çukurova Üniversitesi’nce analiz edilmiş; kirliliğe neden olan atıkların kimyasal bir atık olmadığı, plankton adı verilen deniz canlılarından kaynaklanan organik bir kirlilik olduğu tespit edilmiştir. DHA

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