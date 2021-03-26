Adana Valiliği’nden kirlilik açıklaması

Adana Valiliği’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* İlimiz Karataş ilçesi Harb-İş sahilinde meydana gelen deniz kirliliğine dair Valiliğimizce yapılan 25.03.2021 tarihli basın açıklamasında, konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların yapılacağı bildirilmişti.

* Yapılan detaylı incelemeler sonrasında denizden alınan numuneler Çukurova Üniversitesi’nce analiz edilmiş; kirliliğe neden olan atıkların kimyasal bir atık olmadığı, plankton adı verilen deniz canlılarından kaynaklanan organik bir kirlilik olduğu tespit edilmiştir. DHA