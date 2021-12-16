Adana’da aynı aileden 4 kişi silahlı saldırıda yaralandı

Adana'da Selim E., ailesiyle birlikte yolda yürürken İ.A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saçmaların isabet ettiği Selim E. (47), eşi Halisi E. (55), oğulları Mehmet E. (27) ve Mehmet Şükrü E. (15) yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Selim E., eşi Halisi E. ve oğulları Mehmet E. ile Mehmet Şükrü E., iddiaya göre ailenin husumetli olduğu İ.A.’nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Ailenin yanına yaklaşıp, 9 el ateş eden İ.A. olayın ardından kaçarak ara sokaklarda izini kaybettirdi. Saldırganın silahından çıkan saçmaların isabet ettiği baba, anne ve oğulları yaralandı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aynı aileden yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavisi devam eden yaralılardan Selim E.’nin durumunun ağır olduğu, anne ve iki oğlunun ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelinin silahından çıkan 9 adet boş kartuş buldu. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor. DHA

İlginizi Çekebilir ABD'nin Suriye'deki askeri üssüne saldırı girişimi